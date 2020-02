Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca autoritațile italiene au luat masuri pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, dupa ce au fost confirmate noi cazuri de infecție, iar doua persoane și-au...

- Anunțul Ministerului Afacerilor Externe. MAE a anunțat ca niciun roman nu se afla printre persoanele din Italia infectate cu coronavirus. Autoritațile din Peninsula au luat masurile necesare pentru prevenirea raspandirii virusului ucigaș, dupa ce au fost confirmate noi cazuri.

- Haosul a curpins Italia. O a doua persoana testata pozitiv cu coronavirus a murit. Pana in momentul de fata au fost raportate 29 de cazuri de contaminare in Cizma, dintre care 27 in Lombardia si doua in Veneto, scrie...

- Barbatul era internat de zece zile in Venetia pentru o boala care nu avea legatura cu coronavirusul, a spus Speranza. Toate spatiile publice fusesera inchise, iar evenimentele sportive si religioase, anulate, vineri, in Lombardia, o alta regiune din nordul Italiei, din cauza cresterii numarului cazurilor…

- Un al doilea cetatean roman de la bordul vasului de croaziera "Diamond Princess" a fost depistat cu noul coronavirus, fiind transportat la un spital din Tokyo, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe...

- Ministerul Afacerilor Externe MAE a transmis, vineri seara, dupa aparitia unor informatii privind posibile infectii cu coronavirus la un roman din Italia si la unul din Spania, ca, in cazul celui din Italia, testele medicale la care a fost supus pana in prezent nu au confirmat o infectie cu coronavirus.…

- Un barbat in varsta de 42 de ani de nationalitate roman este suspect de coronavirus. El lucreaza la un hotel si a intrat in contact cu turisti chinezi bolnavi de coronavirus.Marian C. se afla in carantina in acest moment si urmeaza sa fie dus la spital pentru multiple teste.Autoritatile din Italia au…

- Un roman, in varsta de doar 23 ani, a fost gasit fara suflare intr-o mașina parcata intr-o zona din Italia. Din primele cercetari, se pare ca tanarul a decedat din cauza unei supradoze de droguri.