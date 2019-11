Stiri pe aceeasi tema

- Producția de vin a Romaniei a scazut cu 4% pana la 4,9 milioane de hectolitri in acest an, de la un record de 5,2 milioane de hectolitri in anul precedent, potrivit unor estimari preliminare ale Organizatiei Internationale a Viei si Vinului (OIV). Producția de vin estimata pentru Romania in 2019 este…

- ​Nationala României a urcat doua locuri fata de luna trecuta, de pe 31 pe 29, în clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA) pe octombrie, dat publicitatii joi, informeaza Agerpres.Tricolorii au reusit acest salt dupa victoria cu Feroe (3-0 în deplasare) si egalul cu…

- Visa (NYSE:V) si Revolut, unul dintre cele mai importante fintech-uri din Europa, au anuntat astazi un nou parteneriat prin intermediul caruia Revolut isi va extinde accelerat business-ul la nivel global. Cu ajutorul brandului Visa si a gradului sau mare de acceptare la nivel international,…

- Nationala Romaniei a coborat trei locuri fata de acum doua luni si se afla pe pozitia a 31-a in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi. Romania a pierdut acasa cu Spania (1-2) si a invins Malta (1-0) in cele doua meciuri disputate luna aceasta in preliminariile…

- Intr-un studiu al Conferintei Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare (UNCTAD), economistii ONU arata ca pierderea accesului preferential 'la piata UE in urma unui Brexit fara acord s-ar traduce pentru britanici in pierderi in exporturi de cel putin 16 miliarde de dolari', ceea ce reprezinta…

- Butonul de like este poate cel mai reprezentativ element al retelei sociale, insa compania incearca acum sa-i reduca importanta, intr-un fel sau altul. Compania a inceput aceste teste mai intai pe Instagram, iar argumentele pe care le-a folosit erau legate de sanatatea mentala si stima de sine a utilizatorilor.…

- Grupul pop american Backstreet Boys va sustine concerte in sapte tari din America Latina - Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Mexic si Uruguay - in perioada februarie-martie 2020, in cadrul turneului 'DNA World Tour', relateaza EFE.

- Un proiect propune reducerea orelor saptamanale de la 45 la 40, in timp ce celalalt indica o reducere estimata treptat in 41 de ore pe saptamana și include flexibilitate in distribuirea programului și in alte aspecte. Sectorul de afaceri a avertizat ca aceste reduceri vor crește costurile…