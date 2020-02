Stiri pe aceeasi tema

- Patru cetateni romani au fost evacuati din China si se afla in carantina in Franta si Germania, anunta Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE), conform Mediafax.Citește și: Problemele Boeing BUBUIE și in curtea Ryanair: 200 de milioane de pasageri ar putea ramane la sol! "In urma…

- China are nevoie urgent de maști medicale și alte echipamente de protecție, in contextul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus a depașit 17.000, iar 361 de oameni au murit, a declarat luni o reprezentanta a Ministerului de Externe de la Beijing, potrivit site-ului Guardian, scrie Mediafax."China…

- MAE precizeaza ca cetateanul roman care se afla in orasul Wuhan si-a exprimat intentia pentru repatriere, iar datele sale au fost deja transmise si inregistrate in evidentele institutiilor europene si ale partenerilor pentru facilitarea deplasarii catre Romania. In ceea ce priveste ceilalti…

- Cel putin 250 de francezi si peste 100 de cetateni ai altor state membre ale UE vor fi repatriati cu doua avioane care vor decola din Wuhan, orasul chinez aflat in carantina din cauza epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat marti Comisia Europeana (CE).Prima aeronava urmeaza sa decoleze din Franta…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Arhipelagul Mayotte din Republica Franceza ca prefectul regiunii a decis emiterea unui cod rosu privind trecerea ciclonului tropical "Belna", incepand de duminica. Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Arhipelagul Mayotte din Republica Franceza ca Prefectul regiunii a decis emiterea unui cod rosu privind trecerea ciclonului tropical "Belna", incepand cu data de 8 decembrie 2019.Cetatenii…

- Președintele american Donald Trump a promulgat, miercuri, doua proiecte de lege ce includ masuri de susținere a protestatarilor pro-democrație de la Hong Kong, informeaza agenția de știri Dpa, potrivit Mediafax.„Am semnat aceste proiecte de lege din respect pentru președintele Xi (Jinping),…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale si serviciul meteorologic al Aeronauticii militare franceze, duminica si luni se mentin codurile de vreme…