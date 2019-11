Nu exista date care sa confirme existenta unui cetatean roman printre persoanele retinute sau arestate sub acuzatii de sprijin sau de apartenenta la organizatii teroriste in Turcia, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis joi AGERPRES.



Precizarea MAE vine ca urmare a "informatiilor aparute in mass-media referitoare la o eventuala repatriere de catre Turcia a unui cetatean roman, presupus membru al gruparii jihadiste Stat Islamic".



Potrivit sursei citate, urmare a demersurilor intreprinse de catre Ambasada Romaniei la Ankara pe langa autoritatile…