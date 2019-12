Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, vineri, in vizita de ramas-bun, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, context in care a reiterat si argumentat "interesul legitim al Romaniei" de a accede in programul Visa Waiver. Potrivit unui…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o intrevedere cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz, in marja reuniunii de la Bruxelles a ministrilor de Externe din statele membre NATO, context in care a evidentiat importanta consolidarii cooperarii dintre Romania si Polonia in…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, in marja reuniunii ministeriale NATO de la Bruxelles, o intrevedere bilaterala cu ministrul francez pentru Europa si Afaceri Externe, Jean-Yves Le Drian. Cei doi oficiali au discutat despre impactul declaratiilor recente ale…

- Germania va continua sa sprijine Macedonia de Nord pe calea sa europeana, a declarat miercuri seful diplomatiei de la Berlin, Heiko Maas, cu prilejul unei vizite la Skopje, dupa ce Uniunea Europeana nu si-a respectat promisiunea de a deschide negocieri de aderare cu aceasta tara balcanica, transmite…

- Republica Macedonia de Nord nu are nicio optiune in afara de aderarea la UE si eu cred ca nici intreaga regiune nu are alta varianta decat aderarea la Uniune'', a spus Zoran Zaev.La finalul lunii mai, Comisia Europeana a recomandat lansarea negocierilor de aderare cu Albania si Macedonia…

- In cadrul unui comunicat de presa, reprezentanții Partidului Social Democrat susțin ca au luat act de ”eșecul Consiliului European din 17-18 octombrie 2019 de a hotari inceperea negocierilor de aderare a Uniunii Europene cu Albania și Macedonia de Nord”. ”PSD apreciaza ca aceasta decizie de…

- Presedintele in exercitiu al Consiliului European, Donald Tusk, a cerut marti liderilor europeni sa stabileasca o data pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana a Macedoniei de Nord, informeaza EFE.

- Inceputul procesului de desprindere l-a constituit adoptarea in septembrie 1990 a unei noi constitutii, care prevedea pe langa numele de Republica Macedonia si principiul autodeterminarii, al dreptului la secesiune fata de Federatia Iugoslava, dar si principiile de baza ale unor legi cum…