- UNICEF estimeaza ca, in prima zi a anului se vor naste 392.078 in intreaga lume, jumatate dintre acestia in opt state, respectiv India, China, Nigeria, Pakistan, Indonezia, Statele Unite ale Americii, Republica Democrata Congo si Etiopia.

- Aproximativ 500 de copii se vor naște in prima zi a anului 2020, in Romania, potrivit estimarilor UNICEF. Bebelușii romani vor reprezenta 0,126% din totalul estimat de 392.078 de copii nascuți pe 1 ianuarie 2020. Fiji, in Pacific, va fi, cel mai probabil, țara cu primii copii nascuți in 2020, iar Statele…

- India și China sunt cele doua țari în care poluarea apei, aerului și de la locul de munca ucide cei mai mulți oameni, provocând 2,3, respectiv 1,8 milioane de decese în 2017, potrivit unui raport publicat miercuri, relateaza AFP.Țarile în curs de dezvoltare și cele bogate…

- Potrivit Biroului Electoral Central, pana la ora 09.00 au votat in turul doi al alegerilor prezidențiale un numar de 17.762 de persoane, dintre care 17.503 au votat prin corespondența și 259 pe liste suplimentare la secțiile de vot. Votul a inceput in Australia, Noua Zeelanda, China, Japonia, Thailanda,…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Teleorman a celebrat Ziua Mondiala a Diabetului in data de 14 noiembrie 2019. Ziua Mondiala a Diabetului a fost stabilita in 1991 de catre Federatia Internationala de Diabet si de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), ca raspuns la preocuparile crescande cu…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decis prelungirea masurii de extindere a starii de Urgenta de Sanatate Publica de Importanta Internationala in urma evaluarii recente cu privire la pericolul de raspandire a virusului polio salbatic…

- In Romania drepturile celor care muncesc sunt incalcate sistematic, se arata intr-o cercetare recenta a confederatiei sindicale internationale ITUC. Concret, in acest domeniu, Romania este catalogata ca fiind de clasa 4 intr-un studiu in care tarile care primesc 5 ofera cele mai grele conditii de munca…