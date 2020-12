Ministerul Afacerilor Externe a transmis, miercuri seara, ca, dupa 1 ianuarie 2021, intrarea in Marea Britanie va fi permisa fara viza pentru sederi scurte, in scop turistic. Ci care doresc sa munceasca in Marea Britanie sau cei care planuiesc sederi mai lungi de sase luni trebuie sa obtina o viza. Pana in 30 septembrie 2021se va putea intra in Marea Britanie pe baza documentelor nationale de identitate, insa ulterior va fi necesar un pasaport.

„Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord isi va asuma pe deplin statutul de stat tert in relatia…