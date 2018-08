Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, la solicitarea Mediafax, ca autoritațile franceze nu a notificat pana in prezent ca ar fi romani afectați in incendiul izbucnit intr-o cladire din orașul francez Aubervilliers, in apropiere de Paris, in care au fost ranite cel puțin 19 persoane. "Ambasada…

- Un incendiu de proporții a izbucnit duminica dupa-amiaza in cartierul Landy din Aubervilliers, in apropierea Parisului. Intr-un prim bilant a fost anuntat ca 19 persoane sunt ranite, dintre care cinci pompieri si cinci copii in stare grava, potrivit europe1.fr si AFP, informeaza Agerpres. Pompierii…

- Ambasada Romaniei la Atena continua monitorizarea cu atentie a evolutiei evenimentelor produse pe teritoriul Greciei si mentine permanent contactul cu Celula de Criza activata la nivelul MAE elen, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, in functie de solicitari. ”Conform datelor comunicate…

- Ambasada Romaniei la Atena are in atentie evenimentele legate de incendiile produse in Grecia si incearca sa afle daca sunt romani printre persoanele afectate, pana in prezent nefiind inregistrate solicitari de asistenta consulara, a precizat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). ‘Reprezentantii misiunii…

- Incendiile din Grecia: Ambasada nu a primit apeluri de la cetatenii romani Ambasada României la Atena are în atenție evenimentele legate de incendiile produse în Grecia. Reprezentanții misiunii diplomatice au facut, în regim de urgența, demersuri pe lânga autoritațile…

- Ambasada Romaniei la Berlin urmarește situația de la Clappen Ambasada României la Berlin urmarește îndeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs în apropierea localitații Clappen, din Germania, în care, conform informațiilor vehiculate în presa, …

- Un incendiu puternic a izbucnit in cursul noptii de duminica spre luni la Scoala nr. 124 din Bucuresti, situata in sectorul 5, pe strada Margeanului.Incendiul a izbucnit in jurul orei 03.30, la acoperisul cladirii, initial a cuprins o suprafata de 500 de metri patrati, apoi s a extins.La fata locului…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca amabsada Romaniei la Budapesta a luat masuri speciale dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat intr-un accident rutier, sapte persoane pierzandu-si viata. Autoritatile incearca identificarea victimelor si, implicit, cetatenia acestora.…