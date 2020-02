Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea cetațean roman a fost infectat cu coronavirus pe nava de croaziera Diamond Princess, anunța MAE. Misiunea diplomatica romana este in contact cu cetațeanul roman care a fost transferat la o unitate medicala din Tokyo.„In continuarea informațiilor referitoare la situația cetațenilor…

