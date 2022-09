Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in data de 29 septembrie, va avea loc o greva generala in numeroase sectoare de activitate. Potrivit unui comunicat al MAE transmis miercuri AGERPRES,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in data de 29 septembrie 2022, va avea loc o greva generala in numeroase sectoare de activitate. Pe cale de consecința, se anticipeaza perturbari ale circulației…

- Sindicatul controlorilor de trafic aerian din Franța a anunțat greva pentru vineri și sambata. Greva va genera blocaje, urmand sa se asigure doar jumatate din zborurile prevazute. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla ori care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul National de Meteorologie (EMY) a emis o avertizare meteo de fenomene extreme, care se vor inregistra in perioada 12-15 august 2022, in special in regiunile din centrul,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, sambata, o informare pentru romanii care se afla, tranziteaza sau care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia potrivit careia, Serviciul local de Meteorologie a emis o prognoza de canicula (temperaturi de pana la 40° – 42° Celsius) pentru intreg teritoriul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, luni, dupa tragedia de la ghețarul Marmolada, ca cei trei alpiniști romani despre care se considera ca sunt decedați sau disparuți, conform primelor informații, au fost gasiți, sunt in siguranța și nu au putut fi apelați pana acum din cauza slabelor conexiuni…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de calatorie in Franța din cauza unei greve in aeroporturile din Paris care ar putea produce perturbari semnificative ale curselor aeriene. MAE) ii atenționeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa mearga in Franța ca vineri este anuntata…