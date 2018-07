Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a facut un anunț important, care ii privește pe cetațenii romani care aleg sa mearga in Grecia cu autoturismele. Codul rutier elen s-a modificat! In continuare va prezentam sancțiunile și aplicarea acestora in cazul nerespectarii prevederilor legale. MODIFICARI ADUSE…

- Din ce in ce mai mulți romani se confrunta, poate din cauza stresului, poate din alte cauze, cu anumite boli psihice, fie ca sunt unele minore, fie ca se ajunge la depresie severa sau anxietate, scrie Romania Libera. Din ce in ce mai mulți romani se confrunta, poate din cauza stresului, poate din alte…

- In perioada 19 – 24 iunie 2018 s-a desfasurat in Rodos, Grecia, a 22-a Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori (JBMO 2018). JBMO este o competitie anuala la care participa elevi care au varsta sub 15 ani și jumatate (in ziua concursului). JBMO contribuie la sustinerea si dezvoltarea elevilor…

- RUSIA 2018. Avertisment al expertilor in securitate cibernetica. Unele site-uri care transmit meciurile online de la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia prezinta riscuri de securitate, prin care infractorii cibernetici promoveaza campanii menite sa compromita dispozitivele utilizatorilor, atrag…

- Averea unui roman este in medie de aproximativ 20.000 de euro, de cateva ori mai mica decat a unui european din zona euro, datoria ajunge in Romania la aproape 1.600 de euro, arata BNR in Raportul asupra stabilitatii financiare 2017, citat de Ziarul Financiar. Populatia din Romania a ajuns anul trecut…

- Tragedie la Arad dupa ce o mașina aintrat pe contrasens. O persoana și-a pierdut viața, iar celelalte cinci au fost grav ranite, conform news.ro. Tragicul accident care s-a produs pe DN 79A, in județul Arad. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens, unde a intrat…

- Un grup de romani fura crapi din iazuri pescuind ilegal in Marea Britanie si se lauda cu pestii in postari pe Facebook, au afirmat pescari britanici furiosi, relateaza The Sun, citat de Agerpres. Pescarii, de la ”Royal Forest of Dean Angling Club” din Gloucestershire, sustin ca aproximativ 20 de barbati…

- Transportul public din Braila s-a reluat dupa o saptamana de greva. Greva șoferilor de autobuz și a vatmanilor din Braila s-a incheiat joi, la peste o saptamana de la declanșarea protestului. Angajații societații locale de transport public au acceptat condițiile conducerii companiei și au renunțat la…