- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, marti si miercuri au fost emise coduri portocaliu si galben de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, o atenționare cod galben de ninsori abundente și intensificari ale vantului, pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Munții Banatului și zona Carpaților Meridionali, potrivit Mediafax.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica spaniola - AEMET a emis o prognoza de precipitatii si vant pentru perioada 8-9 ianuarie 2021. Potrivit MAE, autoritatile din…

- Ministerul Afacerilor Externe ii atenționeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Marea Britanie, ca teritoriul Regatului Unit va fi afectat de surtuna Bella, fiind așteptate precipitații și rafale de vant cu viteze de pana la 112 km/ora.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca incepand de joi nu mai este permisa circulatia prin punctul de trecere a frontierei Kulata (Republica Bulgaria) - Promachonas (Republica Elena) in intervalul orar 0,30 - 5,00. …

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca, in cursul zilei de vineri, mai multe organizatii sindicale vor organiza o greva generala care ar putea afecta serviciile publice si private in domeniul transporturilor.

- Atentionare de calatorie Republica Bulgaria ndash; timpi de asteptare mariti la trecerea frontierei dinspre Turcia prin punctul de frontiera Lesovo.Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa intre in Republica Bulgaria, dinspre Republica Turcia, prin punctul de trecere…