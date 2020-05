Stiri pe aceeasi tema

- MAE a anuntat ca 80 de muncitori care lucrau la un abator din landul Renania de Nord-Westfalia au coronavirus. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, starea celor 80 de persoane diagnosticate cu Covid 19 este buna. In total in aceasta unitate au fost testati pozitiv 130 de lucrptori. Cei 80 de muncitori…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile germane au confirmat ca toti angajatii de la abatorul de langa Pforzheim, unde peste 200 de romani au fost confirmati cu coronavirus, au asigurari medicale, iar eventualele cheltuieli de carantinare ori spitalizare vor fi suportate de partea…

- Peste 200 de romani care lucreaza la un abator din Birkenfeld, Germania, au fost confirmati ca fiind infectati cu Covid-19, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) intr-un comunicat de presa.

- MAE a informat luni dimineața ca șapte persoane din cadrul Ambasadei Romaniei in Republica Franceza au fost testate pozitiv cu COVID-19. Comunicat: „Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca șapte persoane care iși desfașoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei la Paris au fost testate pozitiv…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, joi, recomandari pentru cetatenii romani care lucreaza in Spania, avand in vedere masurile luate acolo pentru limitarea raspandirii pandemiei de coronavirus.