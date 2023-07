Ambasada Romaniei la Atena a fost contactata de mai mulți romani aflați in zonele afectate de incendii, in insula Rodos, insa nu au fost primite solicitari de asistența consulara, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE), in urma unei solicitari transmise de G4Media . Potrivit MAE, intre 25 și 30 de cetațeni romani se aflau in zona de evacuare și erau in afara oricarui pericol. Autoritațile locale au mobilizat mijloace de transport pentru evacuarea localnicilor și a turiștilor din zonele afectate de flacari spre zone sigure de pe continent, conform planurilor de urgența. Reprezentanții Ambasadei…