- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Suediei ca autoritatile locale au emis un cod portocaliu de vant si ninsori in sudul regiunii Kalmar, pentru regiunea Blekinge si in nord-estul regiunii Skane.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca vineri va fi organizata o greva generala, la nivel national, in sectorul transportului public din Italia, cu o durata preconizata de 24 de ore.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Franta, unde este in vigoare, in mai multe regiuni, un Cod portocaliu de ploi abundente si inundatii, transmite News.ro.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Germania, Landul Bavaria, ca persista perturbarile in transportul aerian, rutier si feroviar, generate de precipitatiile abundente sub forma de ninsoare, in conditiile actualelor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in landul german Bavaria ca, din cauza ninsorilor abundente din noaptea de vineri spre sambata, exista perturbari semnificative ale transporturilor aeriene si rutiere.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in landul german Bavaria ca, din cauza ninsorilor abundente din noaptea de 1 2 decembrie, exista perturbari semnificative ale transporturilor aeriene si rutiere. Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in RF Germania ca joi, 16 noiembrie 2023, vor fi organizate greve de avertisment la nivel federal de catre sindicatul mecanicilor de locomotiva. Acestea vor afecta serviciile regionale…

- MAE: Avertizare de calatorie in Slovenia! Este COD ROȘU Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Slovenia despre un cod rosu de ploi torentiale cu risc de inundatii. Republica Slovenia – Cod roșu de ploi torentiale…