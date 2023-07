MAE a anunțat câți români sunt prinși în haosul din insula grecească Rhodos Mai multe persoane aflate in zonele afectate de incendiu in insula greceasca Rodos au sunat pe numarul de urgenta al misiunii diplomatice romane si au informat ca numarul cetatenilor romani aflati in zona de evacuare ar fi de aproximativ 25-30 si ca sunt in afara oricarui pericol, a anuntat duminica MAE. „Pana la acest moment, la nivelul Ambasadei Romaniei la Atena nu au fost primite solicitari de asistența consulara in legatura cu incendiul aflat in curs de desfașurare in insula Rodos și care a afectat mai multe locații turistice. Reprezentanții misiunii diplomatice au fost contactați la numarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

