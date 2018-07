Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul Romaniei a aprobat in cadrul sedintei de marti, 24 iulie 2018, nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei. Nota face parte din categoria documentelor programatice prin intermediul carora Ministerul Afacerilor…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat marti ca Romania mai are de transpus 45 de directive europene, trei proceduri de infringement au fost clasate de catre Comisia Europeana (CE), iar pentru 13 proceduri de transpunere a directivelor a fost notificata CE. Precizarile au…

- Comisia Europeana (CE) a facut joi recurs impotriva Ungariei, la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), unde o acuza de „nerespectarea” legislatiei Uniunii Europene (UE) in domeniul azilului si expulzarii migrantilor si a deschis, separat, alta procedura de infringement contra Budapestei, relateaza…

- Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Romaniei pe Directiva UE pentru ca nu a implementat legislatia europeana impotriva spalarii banilor. Pe langa Romania, Uniunea Europeana a declansat procedura de infringement si impotriva Greciei si Irlandei. Romania a fost trimisa la…

- In ședința Guvernului Romaniei din data de 28 iunie 2018 a fost prezentata Nota privind stadiul acțiunilor in constatarea neindeplinirii obligațiilor declanșate de Comisia Europeana impotriva Romaniei, potrivit unui comunicat remis stiripesurse.ro.Documentul in cauza conține informații detaliate…

- Comisia Europeana a clasat 12 proceduri de infringement la adresa Romaniei si s-a desistat intr-o clauza aflata pe rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene, in perioada 4 mai - 18 iunie 2018, informeaza joi Ministerul Afacerilor Externe. "In sedinta Guvernului din data de 28 iunie a fost prezentata…

- UPDATE: Comisia Europeana arata, într-un raspuns pentru agentia Mediafax, legat de declansarea procedurii de infringement împotriva României pe Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie, ca actiunea a vizat 11 tari si nu va intra în contradictie cu obiective legitime,…

- Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Romaniei pe Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, care trebuia sa fie implementata pana in luna aprilie 2018.