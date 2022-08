Stiri pe aceeasi tema

- „Fermierii romani au priceperea si puterea de munca pentru a produce hrana de calitate care sa raspunda nevoii de consum a tarii. In contextul acestui an dificil pentru agricultura romaneasca, le oferim sprijinul de care au nevoie pentru a continua sa aduca in piete si in galantare produsele romanesti,…

- Producatorii agricoli, crescatori din sectoarele suin si avicol, vor avea la dispozitie ajutoare financiare in valoare de 26,1 milioane de euro pentru sustinerea productiei romanesti, dupa ce in sedinta de Guvern de miercuri a fost adoptata o Hotarare in acest sens, se arata intr-un comunicat de presa…

- Economie Sprijin de 875 lei/ha pentru fermierii din sectorul vegetal august 1, 2022 08:45 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a inițiat un proiect de act normativ privind acordarea unui ajutor excepțional care sa vina in sprijinul fermierilor din sectorul vegetal. Schema de sprijin…

- Producatorii agricoli care detin plantatii pomicole si viticole ar putea beneficia in acest an de un ajutor exceptional de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, banii fiind asigurati din fonduri europene si nationale, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), potrivit…

- Economie Ajutor excepțional pentru fermierii din sectoarele suin și avicol iulie 29, 2022 10:41 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a elaborat un proiect de act normativ privind un ajutor excepțional care sa vina in sprijinul fermierilor din domeniul zootehnic. Beneficiarii din sectorul…

- Fermieriii din domeniul zootehnic vor beneficia de un ajutor excepțional, a carui valoare variaza intre 20 euro euro și 200 euro pe cap de animal, cum este cazul animalelor de reproducție, de exemplu, potrivit unui proiect de act normativ elaborat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. …

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna mai 2022, potrivit unui comunicat remis, joi, Agerpres. Suma autorizata la plata este in valoare de 1,436…