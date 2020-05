Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 22-29 mai, punctele de lansare ale Unitaților de combatere a caderilor de grindina Prahova, Oltenia și Timiș din cadrul Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor (SNACP) au lansat un numar de 365 de rachete antigrindina, informeaza Ministerul Agriculturii, anunța…

- Unitatile de combatere a caderilor de grindina din cadrul Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor (SNACP) au lansat in acest sezon, in intervalul 15 aprilie-21 mai, un numar de 431 rachete antigrindina din Unitatile de Combatere a Caderilor de Grindina Prahova, Oltenia,…

- In Romania, interventiile active in atmosfera pentru combaterea caderilor de grindina au inceput in anul 2000 si sunt gestionate prin intermediul Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Agriculturii…

- Unitatile de combatere a caderilor de grindina din cadrul Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor (SNACP) au lansat in acest sezon, in intervalul 15 aprilie-21 mai, un numar de 431 rachete antigrindina din Unitatile de Combatere a Caderilor de Grindina Prahova, Oltenia, Moldova…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a deschis o noua sesiune de primire a proiectelor, prin care se urmarește Refacerea potențialului de producție agricola afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor masuri de prevenire corespunzatoare, pecum și investițiile…

- Unitatea pilot de combatere a caderilor de grindina din Prahova a lansat vineri, 30 aprilie, primele rachete antigrindina din acest an, ca urmare a instabilitații atmosferice accentuate și a starii de alerta de fenomene meteorologice periculoase, avertizare transmisa de ANM. 26 de rachete au fost lansate…

- Sistemul national antigrindina si de crestere a precipitatiilor (SNACP) a lansat 29 de rachete, miercuri si joi, prin doua unitati din Oltenia si Muntenia, comunitatile locale si culturile agricole din zonele de interventie fiind protejate de pagubele cauzate de caderile de grindina, informeaza Ministerul…

- Rachete antigrindina au fost lansatepentru prima data in acest an, in urma furtunilor șiinstabilitații atmosferice din ultimele doua zile. 29 de racheteau fost trase din punctele fixe din zona Olteniei și a Munteniei iaroperațiunea a avut succes, intrucat culturile agricole au fostprotejate, informeaza…