Stiri pe aceeasi tema

- Fratele mai mare al Madonnei, Anthony Ciccone, a murit la varsta de 66 de ani. Muzicianul Joe Henry, care este casatorit cu sora Madonnei, Melanie Ciccone, a anunțat sambata, pe Instagram, vestea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Lumea sportului e in doliu! Un fost campion mondial al Romaniei s-a stins din viața la varsta de 62 de ani. Era tatal unui fost fotbalist de la Rapid și Craiova. Vestea trista a trecerii in neființa a fost confirmata chiar de fiul acestuia.

- Este zi de doliu in lumea cinematografiei internaționale! Un mare regizor s-a stins din viața la varsta de 91 de ani, iar acum el este plans de o țara intreaga și nu numai. Vestea trista despre moartea cineastului a fost anunțata de Academia Spaniola de Film. Iata despre cine este vorba!

- Sergentul major Roberto Berci, pompier militar in cadrul Detașamentului Dej al Inspectoratului pentru Situații de Urgența, dar și membru al ansamblului "Someșana", a pierdut batalia cu o boala necruțatoare. Vestea i-a șocat pe colegi, dar și pe prieteni.

- La cateva zile dupa lansarea unui apel umanitar prin care conferentiar universitar doctor Ileana Jitaru, prodecanul Facultatii de Litere din cadrul Universitatii Ovidius Constanta anunta ca are nevoie urgenta de sange, vine o veste trista. Conferentiar universitar doctor Ileana Jitaru s a stins astazi…

- Finalul de an o gasește in lacrimi pe una dintre cele mai cunoscute cantarețe de la noi. Sunt momente delicate in familia Innei. Bunica artistei a incetat din viața, in aceasta dimineața. Ce a postat Inna in mediul online.

- Muzicianul și profesorul Viorel Simionca s-a stins astazi din viața. Vestea a venit din partea Centrului Județean pentru Cultura Bistrița-Nasaud, instituția in care Viorel Simionca a și muncit zeci de ani. Centrul Județean pentru Cultura Bistrița-Nasaud a anunțat cu puțin timp in urma ca muzicianul…

- Un actor celebru s-a stins recent din viața! Fanii sai au ramas șocați de vestea la care nu se așteptau. Barbatul avea 82 de ani, dar cei mai mulți oameni sperau sa il mai aiba alaturi. Vestea tragica a fost facuta chiar de fiul sau vitreg, in cadrul unei postari din mediul online. ,,Un tata […] The…