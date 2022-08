Madonna a implinit 64 de ani. Cum s-a transformat de-a lungul timpului! Madonna este, fara doar și poate, exemplul perfect de artist cameleon. Are la activ o cariera impresionanta de peste 30 de ani. Indiferent de vremuri, Regina Muzicii Pop a știut sa se reinventeze intotdeauna. Fie ca vorbim despre imaginea ei ori despre stilul muzical. Tocmai din acest motiv a ramas relevanta pe piața muzicala internaționala. Mereu interesanta pentru public și in pas cu evoluția gusturilor devoratorilor de muzica. Nu incape indoiala in faptul ca Madonna este un veritabil fashion icon. Iata in continuare cateva…