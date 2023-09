Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu și soția lui, Iulia au devenit parinții unei fetițe superbe, in urma cu mai bine de o luna. Toata lumea se aștepta ca Iulia sa nasca la sfarșitul lunii iulie, insa surprinderea a fost ca fetița lor a venit pe lume in data de 2 iulie. Iata de ce a nascut inainte de termen și de ce a…

- Vulpița Veronica a devenit mama in urma cu doua saptamani. S-a scris ca nu trece printr-o perioada buna, iar cele mai recente imagini cu ea par sa confirme acest lucru. Iata cum a fost filmata la cateva zile dupa ce a adus pe lume cel de-al treilea copil al sau.

- Veronica Stegaru a devenit mama pentru a treia oara in urma cu cateva zile. Soția lui Viorel Stegaru a avut parte de o naștere ușoara, fara probleme, iar ea este mai fericita ca niciodata dupa ce a devenit mama de baiețel. La cateva zile distanța, Veronica Stegaru a postat prima imagine, care are legatura…

- Familia fostului mare atlet Ilie Floroiu este in doliu, dupa ce s-a stins din viața soția acestuia. Un mesaj de condoleanțe a transmis și CS Farul Constanța, pe care Ilie Floroiu l-a condus mulți ani. "Colectivul Clubului Sportiv „Farul” Constanța este alaturi de domnul Ilie Floroiu in greaua și dureroasa…

- Liviu Teodorescu și soția lui traiesc momente unice, dupa ce fetița lor a venit pe lume. Ei bine, se pare ca dupa ce a experimentat, pentru prima data, viața de tatic, Liviu Teodorescu a revenit la activitațile pe care obișnuia sa le faca și inainte. Iata ce a facut, dupa ce Iulia a nascut!

- Liviu Teodorescu este in culmea fericirii și a anunțat ca a devenit tata. Soția cantarețului, Iulia, a nascut in urma cu cateva o are o fetița perfect sanatoasa.Liviu Teodorescu are o cariera impresionanta in industria muzicala, iar in anul 2021 s-a casatorit cu partenera sa de viața, Iulia, dupa o…

- Fostul politician si om de afaceri Dumitru Puzdrea, in varsta de 80 de ani, a fost gasit mort in casa. In jurul orei 8.00 sotia fostului parlamentar a sunat la 112 si a spus ca si-a gasit sotul decedat, afirma surse din ancheta. La fata locului au ajuns o ambulanta SMURD si un echipaj al Sectiei 2 Politie.…

- Momente de bucurie pentru Elena Merișoreanu! Cantareața radiaza de fericire, asta pentru ca nepoata ei a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Elena Merișoreanu a marturisit ca bebelușul a fost adus pe lume prin operația de cezariana. Iata detalii despre cel mic!