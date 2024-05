Stiri pe aceeasi tema

- Soția i-a fost alaturi in cele mai grele momente, iar acum se bucura de faptul ca, in sfarșit, va fi in libertate. Radu Mazare a aflat astazi ca va fi eliberat, dupa o perioada in care a tot incercat sa obțina o decizie favorabila. A fost așteptat de partenera lui, Roxana, cea care ii va darui peste…

- Radu Mazare, fostul edil al Constantei, a facut primele declaratii la iesire din inchisoare. Intrebat de ziaristi daca e pregatit sa fie tatic pentru a doua oara, acesta a afirmat: "Asta da si ma bucur, in primul rand, pentru sotia mea, care a fost langa mine".Acesta a mai afirmat ca va sta departe…

- Radu Mazare și soția lui sunt pregatiți sa inceapa un nou capitol in viața lor. Astazi, fostul primar al Constanței a fost eliberat și a fost așteptat de Roxana Mazare, femeia care ii va face tata, caci partenera lui este insarcinata in patru luni.

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a fost eliberat condiționat luni, dupa ce a stat in spatele gratiilor din mai 2019, cand a fost extradat din Madagascar, unde fugise din 2017, dupa condamnarile din cazul retrocedarilor ilegale de terenuri si din celebrul dosar Polaris. Decizia este definitiva.…

- Radu Mazare, fostul primar al Constantei, va fi eliberat conditionat Decizia este definitiva si a fost luata de judecatorii de la Tribunalul Ilfov MINUTA Solutia pe scurt: In baza art. 425 alin. 7 pct. 2 lit. a din codul de procedura penala, raportat la art. 587 alin. 3 din codul de procedura penala;…

- Radu Mazare iese din inchisoare! A fost condamnat la o pedeapsa de 9 ani, insa fostul primar al Constanței urmeaza sa fie eliberat! Instanța de la Tribunalul Ilfov a aprobat cererea de liberare condiționata! In cateva momente, Radu Mazare urmeaza sa iasa pe porțile inchisorii. Decizia este definitiva!

- In februarie 2019, Inalta Curte a decis condamnarea lui Radu Mazare, in dosarul Retrocedarilor din Constanta, la 9 ani de inchisoare. Radu Stefan Mazare a fost adus in Romania la jumatatea lunii mai 2019. Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei, a contestat decizia Judecatoriei Sectorul 4 Bucuresti,…