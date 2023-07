Fostul consilier de stat Madalina Turza, demisa joi de prim-ministrul Marcel Ciolacu de la conducerea Departamentului responsabil in Guvern cu persoane cu dizabilitați și vulnerabile, a scris pe Facebook ca eliberarea sa din functie este o chestiune de ”simetrie” politica legata de scandalul azilelor groazei. Madalina Turza incepe postarea cu realizarile pe care le-a avut, […] The post Madalina Turza, consilierul de stat demis de premier in scandalul azilelor groazei: Chestiune de „simetrie” politica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .