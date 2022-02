Stiri pe aceeasi tema

- Showbiz-ul romanesc a fost luat prin surprindere astazi, imediat dupa ce a ieșit la iveala faptul ca Tzanca Uraganu o sa devina in scurt timp tata pentru a doua oara. Lambada, femeia cu care celebrul manelist are o fiica, este din nou insarcinata cu artistul. Iata prima reacție a cantarețului, in direct,…

- Cristina Vasiu a fost recent victima haterilor din mediul online, astfel ca in aceste momente cantareața a ramas fara contul personal de Instagram, unde a depus de-a lungul anilor destul de mult efort pentru tot conținutul pe care-l avea. Cine a recurs, de fapt, la un astfel de gest, dar și ce suma…

- Ioana Voicu, fiica lui Madalin Voicu, are 34 de ani, iar peste aproape 3 luni va deveni mama de fata. Politicianul a facut primele declarații despre marea veste. „Pana acum am fost bunic de baieți, acum o sa fiu și de fata. Ioana o sa faca fata. Daca ea și-a dorit foarte tare fata, Dumnezeu cred ca…

- Sandra N trece prin momente de cumpana, dupa ce tatal ei a fost condamnat la inchisoare, dar face tot posibilul sa fie puternica pentru familia ei. Cantareața a facut primele declarații despre situația in care se afla parintele ei la Antena Stars!

- Horia Moculescu trece printr-o perioada dificila, asta dupa ce a fost conectat la un aparat de oxigen. Artistul a facut primele declarații la Antena Stars despre starea sa de sanatate, dar și motivul pentru care a ajuns pe mana medicilor.

- Ana Baniciu, in varsta de 28 de ani, a fost ceruta in casatorie anul acesta, iar acum, artista și Edy sunt pregatiți sa faca pasul cel mare. Vedeta a vorbit despre eveniment.„Nunta vom face cand se va termina pandemia. Avem planuri in schimb pe cariera, dar eu vreau ca in anul 2022 sa cant foarte mult.…