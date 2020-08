Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Ghenea și-a facut bagajele și a plecat in vacanța in Portofino, alaturi de Charlotte, fetița ei de trei ani, și de cațiva prieteni. Cele doua au fost surprinse de paparazzi pe plaja, in timp ce se distrau de minune. Mai multe detalii despre escapada la mare, soare și valuri, in continuare.…

- Lady Gaga și Ariana Grande au filmat de curand videoclipul pentru cea mai noua piesa lansata impreuna. Insa, cele doua vedete au dezvaluit ca in spatele camerelor de filmat a avut loc și un mic accident. Se pare ca in timp ce se aflau la filmari, Lady Gaga a zgariat-o pe Ariana, in timp ce dansau,…

- Prințul Louis, cel de al treilea copil al ducilor de Cambridge, a implinit, la sfarșitul lunii aprilie, varsta de 2 ani. Intr-o imagine facuta publica pentru a marca aniversarea micului prinț, se poate vedea cat de mult seamana acesta cu tatal sau, Prințul William. Imaginea, realizata de Kate Middleton,…

- Suri Cruise s-a gtransformat intr-o adevarata domnișoara. Are 14 ani și seamana incredibil de mult cu celebrul ei tata, Tom Cruise. Fiica actorului șia lui Katie Holmes a ieșit in oraș cu prietenii, purtand masca și pastrand distanțarea sociala. Cu aceasta ocazie, ea a aratat ca are un stil vestimentar…

- Kelly Clarkson (38 ani) divorțeaza de Brandon Blackstock dupa un mariaj de șase ani. Artista a depus actele de divorț saptamana trecuta, la un tribunal din Los Angeles. Cantareața și Brandon (43 ani) s-au casatorit in anul 2013 și au impreuna doi copii: o fetița, River, de cinci ani, și un baiat, Remington,…

- Kristen Bell a dezvaluit ca fiica sa, Delta, in varsta de 5 ani și jumatate, inca poarta scutece. „Fiica mea cea mare, la 21 de luni, a inceput sa foloseasca toaleta și niciodata nu a mai purtat scutec dupa aceea”, a povestit actrița in varsta de 39 de ani despre fiica sa Lincoln, care are 7 ani. „Stateam…