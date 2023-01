Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Carmen Grebenișan a vorbit despre copilarie, iar vedeta a marturisit motivul pentru care nu a facut niciodata Craciunul cu familia. Influencerița iși aduce aminte cu drag de cele mai frumoase momente inca de cand era mica și susține ca ii lipsesc bunicii.

- Bianca Dragușanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar diva din showbiz-ul romanesc a oferit primul interviu in exclusivitate pentru Antena Stars despre nunta cu Gabi Badalau, dar și cele mai importante detalii din relația de cuplu. Iata ce a marturisit blondina!

- Francisca și soțul ei, Bogdan Lațescu, au decis sa mearga pe drumuri separate, dupa patru ani de casnicie, iar in presa au aparut zvonuri precum ca Francisca și-a gasit liniștea in brațele lui Tj Miles. Influencerul a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre relația pe care…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Rona Hartner a marturisit ca fostul soț inca o cauta, dupa aproape doi ani de la separare. Actrița este terorizata de fostul ei partner. Ce a dezvaluit cu privire la fosta casnicie.

- Bogdan Mocanu a oferit o prima reacție, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce s-a spus ca s-a desparțit de Ema Krter. Ce spune artistul despre Miruna Milu. Care este relația dintre cei doi, de fapt.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Anca Serea a oferit declarații despre noua casa unde s-a mutat alaturi de soț și copii. Ce a martursit soția lui Adi Sina despre locuința și de ce au ales sa cumpere o vila. Intreaga familie s-a mutat de trei ori pana acum.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Carmina Varciu a oferit mai multe detalii despre relația pe care o are cu iubitul ei. Fiica lui Liviu Varciu și-a gasit adevarata fericire in brațele partenerului ei. Cei doi se iubesc inca din copilarie.