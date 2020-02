Stiri pe aceeasi tema

- Fiul cel mare al scriitorului britanic J.R.R. Tolkien, autorul romanului "Stapanul inelelor", a murit in noaptea de miercuri spre joi in Franta la varsta de 95 de ani, dupa ce si-a consacrat aproape intreaga viata promovarii mostenirii literare a tatalui sau, au anuntat Fundatia Tolkien si cotidianul…

- Atacurile cibernetice, primele in topul celor mai mari amenințari pentru companii in 2020, pentru prima data in istorie Topul riscurilor de care companiile globale se tem in 2020 este condus, in premiera, de incidentele cibernetice, acestea fiind urmate de pericolul de intrerupere a activitatii si de…

- Mai multe state cu economii puternice, printre care SUA, China, Australia, Brazilia și Arabia Saudita “torpileaza”, tradițional, eforturile de a intensifica lupta impotriva schimbarilor climatice prin care trece planeta. Libertatea incearca sa explice care sunt mizele acestei lupte, care nu ține doar…

- Femeile voiau banii pentru a-i organiza funeraliile celui decedat, dar cei de la compania de asigurari „Old Mutual" au cerut o dovada ca respectivul a murit. Incidentul a avut loc in regiunea KwaZulu-Natal, din Africa de Sud. Femeile aveau corpul intr-un sac, iar una dintre ele avea in mana si polita…

- Nascut in orasul Osijek din estul Croatiei in iunie 1932 din parinti evrei croati, el a fost deportat in lagarele de concentratie naziste de la Auschwitz si Bergen-Belsen in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Cea mai mare parte din membrii familiei si-au gasit moartea in lagare din Europa. "Numarul…

- Agentia de evaluare financiara Moody's a coborat luni, de la "stabila" la "negativa", perspectiva asociata ratingurilor suverane mondiale in 2020, explicand ca situatia politica impredictibila va frana cresterea economica si majoreaza riscurile de socuri economice sau financiare, informeaza Reuters,…