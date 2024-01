Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a transmis din nou Israelului miercuri, 20 decembrie, ca lupta impotriva terorismului nu inseamna "distrugere totala in Gaza", reiterandu-și apelul pentru un armistitiu "care sa conduca la o incetare a focului din motive umanitare", scrie Agerpres preluand AFP."Saptamanile…

- Franta va sustine dezvoltarea unei nave spatiale cargo ce va putea transporta marfuri catre viitoarele statii spatiale, a anuntat luni, 11 decembrie, presedintele francez Emmanuel Macron, care a vorbit despre o piata "potential considerabila, atat in nevoi civile cat si militare", scrie Agerpres preluand…

- Președintele francez Emmanuel Macron l-a invitat pe premierul ungar Viktor Orban la discuții la Paris, in aceasta saptamina, pentru a discuta posibilitatea ca Budapesta sa sprijine aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana, relateaza Politico. O sursa de la Paris a declarat ca guvernul francez spera sa…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat dur autoritațile germane dupa prima sa vizita la Berlin in ultimii trei ani. “Intreaga lume occidentala, structura imperialista cruciata impreuna. Din nefericire, am vazut acest lucru in timpul vizitei mele (in Germania – n.r.) cu o seara inainte. Am…

- Pentru o vizita de stat, deplasarea președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, vineri, in Germania este remarcabil de discreta. O intrevedere cu președintele german Frank-Walter Steinmeier și o cina cu cancelarul german Olaf Scholz, ambele cu ușile inchise, sunt revelatoare, scrie BBC.

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a adus un omagiu lidershipului de care da dovada secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in aceste vremuri de criza, in cadrul ceremoniei in care i-a inmanat acestuia,la Berlin, premiul Henry A Kissinger, informeaza dpa. Jens Stoltenberg conduce NATO…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a sosit marti seara la Amman, a doua oprire a calatoriei sale in regiune menita sa marcheze solidaritatea Frantei cu Israelul dupa atacul fara precedent al Hamas din 7 octombrie, transmite AFP, conform agerpres.ro. Seful statului francez a sosit in Iordania la ora…