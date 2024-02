Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ajuns sambata dimineata intr-o atmosfera tensionata la Salonul de Agricultura de la Paris, unde zeci de protestatari au fortat intrarea printr-o poarta pentru a patrunde mai devreme in spatiu. A fost nevoie de intervenția scutierilor.

- Presedintele francez Emmanuel Macron intentioneaza sa efectueze o vizita in Ucraina pana la jumatatea lui martie, anunta apasat anturajul sefului statului francez, iritat dupa ce pe retele de socializare rusesti a fost lansat un zvon cu privire la un plan de asasinat in timpul acestei vizite, relateaza…

- Franța și Ucraina vor semna, in curand, un acord privind angajamente de securitate, a declarat miercuri ministrul francez de Externe, Stephane Sejourne. Președintele francez Emmanuel Macron era așteptat sa finalizeze un acord de securitate in Ucraina in aceasta luna, dar a amanat calatoria din motive…

- Franța nu s-a alaturat atacurilor lansate de coaliția americano-britanica impotriva rebelilor houthi din Yemen intr-o incercare de „a evita orice escaladare” in regiune, a explicat președintele Emmanuel Macron intr-o conferința de presa la TF1, relateaza AFP, citata de News.ro.Liderul de la Paris spune…

- Sefa guvernului francez Elisabeth Borne a prezentat luni seara demisia guvernului sau, aceasta fiind acceptata de presedintele Emmanuel Macron care i a multumit pentru activitatea "exemplara in serviciul natiunii", transmit AFP si Reuters. Sefa guvernului francez Elisabeth Borne a prezentat luni seara…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a transmis din nou Israelului miercuri, 20 decembrie, ca lupta impotriva terorismului nu inseamna "distrugere totala in Gaza", reiterandu-și apelul pentru un armistitiu "care sa conduca la o incetare a focului din motive umanitare", scrie Agerpres preluand AFP."Saptamanile…

- Președintele francez Emmanuel Macron l-a invitat pe premierul ungar Viktor Orban la discuții la Paris, in aceasta saptamina, pentru a discuta posibilitatea ca Budapesta sa sprijine aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana, relateaza Politico. O sursa de la Paris a declarat ca guvernul francez spera sa…