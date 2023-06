Macron se întâlnește, vineri, cu Elon Musk. Despre ce vor discuta cei doi Presedintele francez Emmanuel Macron se va intalni vineri cu CEO-ul Tesla, Elon Musk, pentru a doua oara in putin peste o luna, pentru a promova Franta ca posibila locatie pentru una dintre fabricile producatorului de vehicule electrice (EV) si pentru a discuta despre reglementarea tehnologiei, transmite Reuters. Franta a curtat gigantul chinez de vehicule electrice BYD si Tesla pentru a construi fabrici in tara, au declarat anterior oficialii pentru Reuters, dar concureaza cu alte tari din UE, cum ar fi Spania, care este si ea implicata in discutii cu Tesla, a declarat o sursa pentru Reuters.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

