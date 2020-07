Macron salută ”progrese” în pofida unor ”momente tensionate” la summitul UE, Merkel anunţă un cadru al unui posibil acord ”Am avansat mult (in noaptea de duminica spre luni) in subiectul regulilor de functionare a planului relansarii”, a anuntat el, salutand ”un spirit de compromis” si ”o vointa de a avansa” a Celor 27. ”Au fost momente foarte tensionate, care vor fi in continuare dificile”, mai ales cu privire la ”suma totala a planului de relansare si partii de subventii”, care este ”subiectul cel mai sensibil in ultimele ore”, a recunoscut el. ”Insa exista progrese”, a recunoscut el. ”Trebuie acum sa intram in detalii. Vor exista neaparat solutii de compromis (...), dar trebuie sa ne pastram ambitia marilor proiecte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

