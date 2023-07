Stiri pe aceeasi tema

- ”El a decis sa faca din hrana o arma (…). Cred ca este o greseala uriasa”, a denuntat presedintele francez, in engleza, la finalul summitului de la Bruxelles al sefilor de stat si de guverne ai Uniunii Europene (UE) si Americii Latine si Caraibelor. Incetarea acordului cerealelor arata ca ”regele este…

- Presedintele rus Vladimir Putin este „de acord cu mine” in privinta prelungirii acordului privind exportul de cereale prin Marea Neagra, a afirmat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. „Ne pregatim sa-l primim pe dl Putin in august si suntem de acord cu extinderea coridorului cerealelor…

- Intrebat de reporteri, Erdogan a spus ca spera ca acordul va fi prelungit dupa data limita actuala, 17 iulie, ca rezultat al eforturilor Natiunilor Unite si ale Turciei. „Ne pregatim sa-l gazduim pe domnul Putin in Turcia in august. Suntem de acord cu extinderea Coridorului pentru cereale al Marii Negre”.…

- Presedintele lituanian Gitanas Nauseda a cerut duminica, 25 iunie, NATO sa "consolideze" flancul estic al Aliantei daca Belarusul va deveni noua gazda a liderului gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, scrie Agerpres preluand AFP.Liderul tarii baltice, invecinata cu Rusia si Belarus si…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, 16 iunie, ca liderul ucrainean Volodimir Zelenski, care are origini evreiești, este o "rușine pentru poporul evreu", informeaza AFP, preluata de The Moscow Times."Am o mulțime de prieteni evrei", a afirmat Putin la forumul economic internațional anual…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la rabdare, precizand, intr-un interviu pentru mai multe publicații straine, printre care și BBC, ca țara sa are nevoie de puțin mai mult timp pentru a lansa contraofensiva așteptata in aceasta primavara. „Am pierde o mulțime de oameni” in cazul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care sufera din cauza unui virus intestinal, a reaparut joi la televiziune pentru a inaugura prima centrala nucleara a Turciei. Erdogan apare in aceste imagini istovit, ascultandu-l, prin videoconferinta, pe omologul sau rus Vladimir Putin. In imagini Putin apare…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a acordat un sprijin puternic și susținerea fațișa joi omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan, care se confrunta luna viitoare cu alegeri prezidentiale si parlamentare dificile, salutand un lider cu „obiective ambitioase”, relateaza AFP. Putin s-a exprimat in cadrul…