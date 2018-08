Stiri pe aceeasi tema

- Un esec - care ar conduce la o rupere brutala a puntilor comerciale cu UE la sfarsitul lui martie 2019 - va avea „un impact profund asupra relatiilor dintre Marea Britanie si tarile din UE, timp de o generatie”, a apreciat el intr-o vizita la Viena. „Riscul unui divort furtunos este real, ceea ce…

- Presedintele francez Emmanuel Macron o va primi vineri pe sefa guvernului britanic Theresa May la Fortul Bregancon (sudul Frantei), resedinta de vara a presedintilor Republicii Franceze, a anuntat marti Palatul Elysee, relateaza AFP si Reuters. Dupa o intalnire de lucru, Theresa May si…

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Marea Britanie nu va plati factura separarii de Uniunea Europeana decat in conditiile unui acord comercial, a declarat noul ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, intr-un interviu publicat duminica de Sunday Telegraph, relateaza AFP. Euroscepticul Dominic Raab, care l-a înlocuit la 9 iulie…

- Legea privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana a fost promulgata marti dupa mai multe luni de dezbateri in parlamentul britanic, informeaza AFP, preia Agerpres.Vezi și: Emmanuel Macron se va intalni pentru prima data cu Papa Francisc, urmand sa discute situația refugiaților…

- Premierul britanic, Theresa May, a evitat marti o periculoasa infrangere in timpul examinarii proiectului sau de lege asupra Brexitului, dupa respingerea unui amendament ce i-ar fi dat parlamentului un drept de veto asupra rezultatului negocierilor cu Brexelles-ul, informeaza miercuri AFP, preia…

- Un oficial britanic a demisionat marti din guvernul premierului Theresa May, motivand ca vrea sa fie lasat sa "vorbeasca despre cum se realizeaza Brexitul", relateaza agentiile internationale de presa. "Motivul principal pentru care iau această decizie constă în procesul Brexitului…

- "Fac apel la Uniunea Europeana, in special la Franta, Marea Britanie si Germania, sa adopte o pozitie clara pentru a asigura interesele Iranului in conformitate cu acordul. Ar trebui sa fie clar definite si garantate", a declarat presedintele iranian, adaugand ca acest lucru va ajuta la mentinerea…