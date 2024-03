Stiri pe aceeasi tema

- Prin declarația facuta despre posibilitatea trimiterii de militari occidentali in Uraina, președintele francez Emmanuel Macron a dezvaluit, fara sa vrea, ca in Ucraina sunt deja prezenți „membri ai diverselor servicii occidentale”, informeaza publicația franceza Le Monde.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ridicat tonul la adresa Rusiei luni, surprinzand pe toata lumea atunci cand a spus ca nu poate "exclude trimiterea de trupe terestre" occidentale in Ucraina. Experti intervievati de BFMTV spun ca aceasta demonstratie de forta echivaleaza cu o actiune de descurajare,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron intentioneaza sa efectueze o vizita in Ucraina pana la jumatatea lui martie, anunta apasat anturajul sefului statului francez, iritat dupa ce pe retele de socializare rusesti a fost lansat un zvon cu privire la un plan de asasinat in timpul acestei vizite, relateaza…

- Franța și Ucraina vor semna, in curand, un acord privind angajamente de securitate, a declarat miercuri ministrul francez de Externe, Stephane Sejourne, potrivit jurnalul.ro. Președintele francez Emmanuel Macron era așteptat sa finalizeze un acord de securitate in Ucraina in aceasta luna, dar a amanat…

- Franța și Ucraina vor semna, in curand, un acord privind angajamente de securitate, a declarat miercuri ministrul francez de Externe, Stephane Sejourne. Președintele francez Emmanuel Macron era așteptat sa finalizeze un acord de securitate in Ucraina in aceasta luna, dar a amanat calatoria din motive…

- UPDATE 20:00 Macron insista ca Ungaria „nu a primit un cadou” in schimbul ajutorului acordat UcraineiUngaria, care și-a ridicat veto-ul pentru a permite adoptarea unui ajutor de 50 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene pentru Ucraina, „nu a primit un cadou” in schimb, a declarat joi președintele…

- Emmanuel Macron va merge in Germania in perioada 26-28 mai pentru o vizita de stat, initial prevazuta anul trecut, prima pentru un presedinte francez din 2000, au facut cunoscut luni seara surse din Palatul Elysee, scrie AFP, citat de Agerpres.In cursul unei vizite la Berlin pentru a onora memoria…

- Franta urmeaza sa livreze Ucrainei alte 40 de rachete cu raza lunga de actiune de tip SCALP si ”sute de bombe”, anunta presedintele francez Emmanuel Macron, care urmeaza sa efectueze o vizita la Kiev ”in februarie”.Franta este ”pe cale sa finalizeze un acord” de securitate cu Ucraina - de tipul celui…