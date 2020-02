Macron condamnă cu ''cea mai mare fermitate'' atacurile regimului sirian în regiunea Idlib Presedintele francez Emmanuel Macron a condamnat joi "cu cea mai mare fermitate (...) atacurile militare comise de regimul lui Bashar al-Assad" in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, unde se produce "una dintre cele mai grave drame umanitare", relateaza AFP. "Nu putem astazi sa ne intalnim ca si cum nu s-ar fi petrecut nimic la cateva mii de kilometri de noi", a declarat el la sosirea la summitul UE de la Bruxelles. "De mai multe saptamani, este in curs una dintre cele mai grave drame unitare" in regiunea Idlib, ultimul mare bastion al rebelilor si jihadistilor din Siria, unde aproape un milion… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

