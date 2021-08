Stiri pe aceeasi tema

- Militantii islamisti vor incerca sa beneficieze de pe urma turbulentelor din Afganistan, a avertizat luni presedintele francez Emmanuel Macron, adaugand ca Franta va face tot posibilul pentru a asigura ca Rusia, Statele Unite si Europa vor raspunde avand un scop comun, relateaza Reuters. Orasele…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko ameninta sa permite maselor de migranti sa intre in Europa si in Germania, in particular, ca raspuns la sanctiunile impuse de Uniunea Europeana dupa alegerile prezidentiale contestate din august trecut, represaliile violente in masa care au urmat si pentru incarcerarea…

- Alexander Lukașenko, președintele Belarus, a dispus vineri inchiderea frontierei cu Ucraina, incercand sa blocheze ceea ce el a numit un flux de arme catre complotiști identificați de serviciile de securitate, a raportat agenția de știri de stat BelTA, citata de Reuters. Masura pare sa adanceasca ruptura…

- Gazoductul submarin Nord Stream 2 este un proiect geopolitic rusesc care ameinta securitatea Ucrainei, avertizeaza la Berlin secretarul de Stat american, Antony Bliknen, relateaza Reuters. Statele Unite vor sa se asigure ca Rusia nu va folosi acest proiect ca pe un instrument de coercitie…

- „Partea offshore a unei conducte a Nord Stream 2 a fost finalizata. Așezarea conductelor a fost finalizata pe 4 iunie 2021, iar conectarea a fost realizata astazi (ieri, n.r.). Secțiunile de conducte offshore din Rusia și Germania au fost astfel interconectate”, se arata intr-un comunicat al Nord Stream…

- Nord Stream 2, care traverseaza Marea Baltica din Rusia catre Germania, ocolind Ucraina, a fost criticat de Statele Unite, care afirma ca gazoductul va mari dependenta Europei de gazele rusesti. “Incepand de maine, vor fi efectuate activitatile precomandate necesare, in urmatoarele luni, pentru a ne…

- Statele Unite au anuntat miercuri ca renunta la sanctionarea principalei companii implicate in construirea gazoductului Nord Stream 2 dintre Rusia si Germania, informeaza AFP preluat de agerpres. "Masurile adoptate astazi demonstreaza angajamentul administratiei (presedintelui Biden) fata de securitatea…

