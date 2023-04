Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat cu omologul sau chinez despre razboiul declanșat de ruși in Ucraina. Liderul de la Elysee a subliniat ca acest conflict a destabilizat situația internaționala și a facut apel la China pentru a convinge Rusia sa revina la normal.

- Cel de-al 133-lea Tirg de import și export din China, cunoscut și sub numele de Tirgul de la Guangzhou sau Canton, va avea loc in orașul Guangzhou (provincia Guangdong, China de Sud) intre 15 aprilie și 5 mai, in regim offline. Acest lucru a fost anunțat de viceministrul pentru Comerț al Chinei, Wang…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe presedintele chinez Xi Jinping sa viziteze Ucraina, a relatat miercuri agentia Associated Press, preluata de Reuters. „Suntem gata sa-l primim aici”, a declarat Zelenski intr-un interviu acordat AP. Xi nu a discutat cu Zelenski dupa invazia rusa…

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen se va alatura presedintelui francez Emmanuel Macron intr-o vizita la Beijing, luna viitoare, pentru a prezenta "vocea unita" a Europei și a convinge China sa faca presiuni asupra Rusiei pentru a inceta invazia din Ucraina, a declarat șeful statului francez.

- Președintele Xi Jinping va efectua o vizita in Rusia in perioada 20-22 martie, a anunțat vineri Kremlinul, transmite agenția rusa de presa TASS.Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau chinez Xi Jinping vor discuta despre parteneriatul strategic dintre Rusia și China, potrivit presei rusești.„Un…

- Congresul National al Poporului din China a aprobat duminica membrii noului guvern al tarii, in ultima zi a reuniunii anuale a legislativului de la Beijing. Președintele Xi Jinping, reales pentru al treilea mandat de lider absolut al țarii, și-a asigurat o echipa loiala, atat pastrand miniștri din vechiul…

- Emmanuel Macron și-a incheiat calatoria in Africa, facand la finalul acesteia mai multe promisiuni de „ pe picior de egalitate”. Președintele francez Emmanuel Macron a spus ca a fost „clar in privința condamnarii M23” in timpul vizitei sale in Republica Democratica Congo – unde au avut loc cateva proteste…

- Schimburile comerciale ale Chinei cu Rusia au atins, anul trecut, un nivel record de 190 de miliarde de dolari, a anuntat, vineri, guvernul de la Beijing, intr-un moment in care importurile Rusiei din Uniunea Europeana au scazut semnificativ ca urmare a sanctiunilor impuse pentru invadarea Ucrainei,…