Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Eduard Serbenco, a semnat Convenția de la Ljubljana-Haga privind cooperarea internaționala in investigarea și urmarirea penala a crimelor de genocid, a crimelor impotriva umanitații, a crimelor de razboi și altor crime internaționale. R. Moldova se numara,…

- Oamenii de știința de la NASA au inceput sa examineze fragmentele aduse de pe asteroidul Bennu, iar concluziile inițiale sugereaza ca aceste fragmente provin dintr-o lume oceanica straveche. O descoperire importanta rezultata in urma analizei este prezența pe asteroid a unei cruste de fosfat, care conține…

- Potaissa Turda s-a impus in aceasta seara, scor 40-28, pe terenul celor de la Unirea Sannicolau Mare, intr-o partida ce a contat pentru turul I al Cupei Romaniei. Fara o mulțime de jucatori: Popescu, Ghivil, Talas, Hanțaru, Dumitriu, Lazar, Kbilashvili, Ghița și Reza Oraei, Turda s-a deplasat la Sannicolau…

- Fostul premier al Olandei, Dries Van Agt, și soția sa, Eugenie Van Agt-Krekelberg, au ales sa moara impreuna, in urma eutanasierii, legala in aceasta țara, unde se inregistreaza tot mai multe astfel de cazuri. Dries van Agt a decedat in orașul sau natal Nimegue, alaturi de soția sa iubita Eugenie van…

- A fost panica, astazi, in Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Buzau, unde o instalație de oxigen defecta a dus la evacuarea intregii secții. Imediat, s-a dat alarma, iar ISU Buzau a trimis la fața locului toate autospecialele disponibile. Pompierii au ajuns rapid la spital și…

- Miercuri, 14 februarie, de la ora 14:00 la Cinema Independența va rula comedia romantica ” IUBESC SA TE URASC”, special pentru cupluri și toți cei indragostiți.Primele 50 de persoane care achiziționeaza bilet de la casierie, vor beneficia de o intrare GRATUITA pentru partener. Bilete au fost puse…

- Vestea ca regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu cancer a generat o reacție imediata din partea oficialilor britanici, politicienilor și familiei regale. Toți liderii guvernelor din cadrul Regatului au transmis urari de insanatoșire rapida suveranului, iar prințul Harry, fiul cel mic al regelui,…

- Albirea dinților a devenit o preocupare tot mai comuna in randul celor ce doresc un zambet stralucitor și sanatos. Tehnologiile moderne au adus imbunatațiri semnificative in acest domeniu, oferind pacienților opțiuni eficiente și sigure pentru a obține di