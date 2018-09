'UE si NATO reprezinta drumul sigur, pentru noi nu exista alternativa', le-a spus premierul macedonean, Zoran Zaev, participantilor, care s-au oprit in fata reprezentantei UE din Macedonia. El i-a indemnat pe oameni sa voteze in favoarea unei decizii 'istorice' pe 30 septembrie. Parlamentul macedonean a stabilit data de 30 septembrie pentru organizarea referendumului la care cetatenii sunt chemati sa se pronunte in legatura cu aderarea la NATO si Uniunea Europeana, precum si in legatura cu recentul acord cu Grecia privind numele tarii. Un numar de 68 de deputati din legislativul cu 120 de locuri…