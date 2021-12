Macedonia de Nord va avea un nou Premier

Stiri pe aceeasi tema

- Ramasitele celor 45 de cetateni din Macedonia de Nord care si-au pierdut viata in accidentul de autocar din Bulgaria vecina luna trecuta, unul dintre cele mai grave accidente rutiere din Europa, au fost repatriate vineri la Skopje, relateaza AFP. Sicriele transportate cu doua avioane au fost…

- Cel putin 46 de oameni au murit dupa ce un autobuz a luat foc in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei, au anuntat oficialii locali, citeaza BBC. UPDATE: Potrivit Reuters , bilanțul victimelor a ajuns la 46. In autocar se aflau 53 de persoane. Accidentul a avut loc pe autostrada…

- In așteptarea deciziilor pe care le vor lua conducerile celor doua formațiuni politice, PSD și PNL, inainte de a merge la Cotroceni, la discuțiile cu președintele, dupa ce negocierile privind formarea unui nou guvern se vor fi incheiat, prim-vicepreședintele Partidului Social Democrat a dat un raspuns…

- Partidele de opozitie din Macedonia de Nord nu au reusit sa adopte joi o motiune de cenzura impotriva guvernului, in parlamentul de la Skopje, transmite dpa, potrivit Agerpres. Social-democratii care il sustin pe premierul Zoran Zaev au absentat de la vot, iar astfel noua tentativa a opozitiei de…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ca propunerea social-democratilor pentru functia de premier ar trebui sa fie Marcel Ciolacu, președintele PSD. Intrebat, la sediul central al Partidului Social Democrat (PSD), care ar trebui sa fie propunerea de premier a PSD, Sorin Grindeanu a…

- Principalul partid de opozitie din Macedonia de Nord, VMRO-DPMNE, a cerut miercuri convocarea imediata de alegerilor anticipate, in urma anuntului demisiei premierului Zoran Zaev, relateaza agentia France Presse. Decizia surpriza a lui Zaev, anuntata duminica seara, a fost urmarea esecului…

- Prim-ministrul Macedoniei de Nord, Zoran Zaev, a demisionat. El a scris despre acest lucru pe pagina sa oficiala de pe rețeaua sociala Twitter, transmite Noi.md. Politicianul țarii balcanice a luat o astfel de decizie dupa pierderea partidului de guvernamint USDM (Uniunea Social Democrata din Macedonia)…

- Presedintele Klaus Iohannis are, luni, la Palatul Cotroceni, consultari cu reprezentantii partidelor si formatiunilor politice din Parlament in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru. Conform programului anuntat, consultarile vor incepe la ora 12,00, cu Partidul National Liberal.…