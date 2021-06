Macedonia de Nord - Olanda » Istvan Kovacs debutează la Euro 2020! Echipe probabile + cote Macedonia de Nord și Olanda se intalnesc luni, de la ora 19:00, in ultima runda a grupei C de la Euro 2020. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro X. In caz de egalitate de puncte, departajarea echipelor se face in funcție de: rezultatul meciului direct, golaverajul din meciurile directe, numarul mai mare de goluri inscrise in meciurile directe, golaverajul general din grupa, numarul mai mare de goluri inscrise in toate meciurile din ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

