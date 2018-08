Macedonia: A început procesul celor 33 de persoane acuzate de invadarea violentă a parlamentului Skopje, 22 aug/Agerpres/ - Procesul celor 33 de barbati, printre care cinci deputati conservatori si un fost ministru de interne, acuzati de a fi implicati in invadarea violenta a parlamentului in aprilie 2017, a inceputul miercuri la Skopje, capitala Macedoniei, relateaza AFP. Numeroase persone au fost ranite in violentele care au izbucnit dupa ce aproximativ 100 de manifestanti nationalisti au patruns cu forta in legislativ pentru a protesta fata de alegerea in functia de presedinte al parlamentului a lui Talat Xhaferi, apartinand minoritatii albaneze care reprezinta o cincime din populatie.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

