- Dinamo - Voluntari, meci contand pentru etapa a 21-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 22 decembrie, de la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Mircea Rednic și Gheorghe Hagi se vor intalni azi, in UTA Arad - Farul Constanța, pentru a 13-a oara in Liga 1 ca antrenori. Palmaresul este net favorabil „Regelui”: 6 victorii, 5 remize și doar doua infrangeri UTA - Farul are loc azi, de la ora 14:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la…

- FCSB - Hermannstadt, meci contand pentru etapa a 20-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 16 decembrie, de la ora 20:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Dinamo - U Cluj, meci contand pentru etapa a 19-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 12 decembrie, de la ora 20:45, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Poli Iasi - UTA Arad, meci contand pentru etapa a 19-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 8 decembrie, de la ora 19:00, pe Stadionul Emil Alexandrescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- CFR Cluj - UTA Arad, meci contand pentru etapa a 17-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 25 noiembrie, de la ora 20:30, pe Stadionul Dr. Constantin Radulescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- UTA - Dinamo, meci contand pentru etapa a 15-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 6 noiembrie, de la ora 18:00, pe Stadionul Iuliu Bodola din Oradea, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Campioana Romaniei, Farul Constanța, primește joi, de la ora 20:00, vizita celor de la UTA Arad, intr-o partida restanta din runda cu numarul 5 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Farul - UTA Arad ar fi trebuit sa se joace in…