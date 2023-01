Stiri pe aceeasi tema

- DJ Scott-e lanseaza „Feelin’ Stronger”, marți, 13 decembrie, și transmite toata energia buna de care avem nevoie pentru o saptamana cu adevarat epica. Prin intermediul unei voci feminine puternice, cat și mulțumita ritmurilor pline de vitalitate, DJ Scott-e creeaza o piesa care conține toate ingredientele…

- Andra pregatește lansarea colindului „Ninge anul asta de Craciun”. Piesa evidențiaza dorința de a avea sarbatori pline de zapada, alaturi de cei dragi. In videoclip apare toata familia ANDREI, cei doi copii, soțul Catalin Maruța, inclusiv parinții și surorile interpretei de la Campia Turzii. Artista…

- Nicole Cherry și rareș continua seria lansarilor și ne completeaza playlist-ul dedicat comediei romantice ,,Romina VTM”, ce se va putea vedea in cinematografe din luna ianuarie a anului 2023. Dupa ,,Alo, Alo”, prima piesa din soundtrack, cei doi lanseaza ,,Toate piesele de dragoste”. Piesa este una…

- Trupa Metallica anunța lansarea unui nou album și un turneu de un an și jumatate in Europa si America de Nord, care va incepe in aprilie 2023 la Amsterdam si se va incheia in capitala Mexicului, Ciudad de Mexico, in septembrie 2024.

- Nicole Cherry și rareș colaboreaza muzical pentru prima data pentru piesa ,,Alo, Alo”, o piesa ce descopera discuția dintre doi indragostiți, pe o parte fata care simte nevoia de mai multa atenție și, pe de cealalta parte, baiatul care e indiferent cu privire la sentimentele ei. Colaborarea nu este…

- „Bonjour Madame” este primul single de pe viitorul album al formației de rock și alternative Alternosfera. Piesa se va lansa vineri, 25 noiembrie 2022, prilej cu care trupa se va intalni cu fanii din București pentru un concert de club, in Quantic.

- Dora Gaitanovici continua seria de lansari a pieselor inspirate din poveștile mitice și din folclor, extrase de pe albumul sau de debut, și lanseaza melodia „Cosanzeana”. „Dorința de a fi mereu copil este bucațica de inocența din fiecare om, este setea de libertate. Cosanzeana e cea care incearca sa-l…

- Cliff Scholes lanseaza marți, 8 noiembrie, „Being Honest”, o piesa despre vulnerabilitate, sinceritate și durere. Cand o relație se incheie, iar persoana pe care o iubești pleaca pe un alt drum, emoțiile pot fi copleșitoare. Totuși, in ciuda mesajului plin de sensibilitate transmis prin versuri, „Being…