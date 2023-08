„M I M O S A” acum pe streaming!

Stiri pe aceeasi tema

- Premiera documentarului „My journey to Romania – Letter from Timișoara”, in regia lui Florin Iepan, in care orașul nostru este vazut prin ochii norvegianului Christoffer Balthaza, care a observat etniile, cultura și viața sociala din oraș, a avut premiera miercuri seara la Cinematograful Victoria. Norvegianul,…

- TikTok se extinde lansand o aplicatie de streaming muzical, care poate fi vazuta ca un soi de rival pentru Spotify si Apple Music. E vorba despre TikTok Music, care include si o latura de socializare. Deocamdata TikTok Music e disponibila doar in Brazilia si Indonezia si nu are o varianta gratuita.…

- Duminica, 2 iulie, va puteți bucura de ultima zi din cadrul JAZZx, de filme inedite la Cinema Victoria, expoziții, iar la Institutul Francez de ateliere de croitorie sau seminarii care incurajeaza evitarea supraproducției.

- Cel mai mare festival de muzica din vestul țarii, FLIGHT Festival – District 23, care s-a desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute la Aerodromul Cioca din Timișoara a avut parte de 80.000 de spectatori care s-au delectat in cele trei zile de concerte cu un line – up impresionant care i-a inclus pe…

- In data de 15 iunie, formația AXIS revine in fața publicului cu un concert prin care lanseaza oficial cel de-al doilea material discografic, „Electric Peace“, evenimentul urmand sa se desfașoare „In Spatele Casei“, la Timișoara. Albumul lansat prin propria casa de discuri „Electric Peace Records” propune…

- Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 11 km SE de Arad, 42 km N de Timisoara, 68 km sud de Bekescsaba, 96 km nord de Resita, 99 km este de Szeged Echipaje operative din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Vasile Goldiș al județului Arad au fost trimise in teren pentru…

- In ziua de 29 mai 2023, ora 06:25:28, s-a produs un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.3, la adancimea de 15 km. Datele disponibile momentan sunt cele preliminare, preluate automat de la sistemele de detectare a seismelor, scrie aradon.ro. Cutremurul s-a produs la 24km SE de Arad, 45km NE de Timișoara,…

- Cutremur de magnitudine 4,6 in Romania, luni seara. S-a simțit și in Alba Un cutremur de magnitudine 4,6 a fost semnalat luni seara in Romania. Potrivit INFP, in ziua de 22.05.2023, 20:46:43 (ora Romaniei), s-a produs in BANAT, ARAD un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.6, la adancimea de 15 km. Cutremurul…