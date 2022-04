Stiri pe aceeasi tema

- La doar doua zile de cand ADDA a impartașit cu publicul cel de-al doilea album din cariera sa, artista lanseaza „Paranoia”, un single cu o poveste colorata, despre o iubire nimicitoare, in care durerea și nesiguranța sunt aliați. „Indiciu: Sa nu te pui niciodata cu femeia pe care ai ranit-o!”, spune…

- “TamTamTam” este cea mai recenta lansare MADNETIC x 6ndyou, ce poate starni cele mai puternice emoții in legatura cu persoana iubita. Melodia a fost compusa de Madalin Roșioru și Andrian Barbaros intr-una din lungile sesiuni de studio. Madalin Roșioru, cunoscut ca MADNETIC, este un producator roman…

- Azi, 11 martie, trupa byron lanseaza piesa „Memento” un cantec despre trecerea timpului, despre ignorarea prezentului și despre anxietațile pe care le traim cu toții in aceasta perioada. „Memento” este primul single de pe al 8-lea album byron, ce urmeaza sa fie lansat in toamna acestui an. “Dupa ultimul…

- DJ SAVA aduce in playlist-uri un nou single, de data aceasta alaturi de Caitlyn. Cu versuri in limba spaniola, beat-uri dance și elemente latino, „Casablanca” este o piesa plina de pasiune, ca o declarație de iubire pusa pe note muzicale ce pastreaza cele mai intense sentimente. Compus de catre DJ SAVA…

- Mario Fresh și Connect-R colaboreaza pentru prima oara pentru una dintre cele mai așteptate piese ale momentului: „Umbre”. Pentru ca de cele mai multe ori dragostea te ridica așa cum te coboara, „Umbre” este un single special scris pentru cei care inca traiesc ancorați in trecut și spera la o noua șansa.…

- Miercuri, 23 februarie, Marta Popovici lanseaza alaturi de On The Fly primul single de pe albumul ROUND DANCE. Marta Popovici & On The Fly este una dintre cele mai efervescente trupe cu influențe jazzistice din noua generație. Fondata in anul 2018, trupa a inceput sa se dezvolte in cadrul Universitații…

- Machine Gun Kelly colaboreaza cu Willow Smith pentru melodia „emo girl”, care deschide usile catre noul album al artistului, „mainstream sellout”, programat pentru lansare pe 25 martie 2022. MGK a prezentat un fragment din noua lui melodie pe TikTok in urma cu aproape o saptamana. Fragmentul de 15…

- Caștigatoarea premiului BRIT Rising Star, Holly Humberstone, a lansat piesa „London Is Lonely”, cea mai pregnanta și incarcata de suferința piesa de pana acum a artistei, care documenteaza povestea acesteia de cand s-a mutat in Londra și se simțea izolata și deconectata de restul lumii. Artista apreciata…