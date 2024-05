Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Comunist Vietnamez l-a numit pe To Lam, ministru al securitatii publice, in functia de presedinte al tarii, au anuntat simbata media din Vietnam, dupa demisia predecesorului sau in cadrul unei ample epurari anticoruptie, informeaza agentiile de presa internationale. Comitetul central al partidului…

- Vladimir Putin a depus marti juramantul pentru al cincilea mandat de presedinte al Federatiei Ruse, cu o durata de sase ani, intr-o ceremonie boicotata de SUA si de multe tari ale Uniunii Europene din cauza razboiului din Ucraina, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.

- Biroul Electoral Județean a respins candidatura lui Robert Sighiartau (PNL) pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Aceeași soarta a avut-o și candidatura lui Ovidiu Florean (AUR). De asemenea, BEJ a respins și candidaturile mai multor aspiranți la fotoliul de consilieri județeni din cele…

- Cugireanul Emil Muntean, reales in funcția de președinte al parcurilor industriale din Romania Cugireanul Emil Muntean, reales in funcția de președinte al parcurilor industriale din Romania Recent, la Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri – CATTIA Brașov, a avut loc ședința…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la Antena 3 CNN, ca nu este convins ca el este cel mai bun candidat pentru prezidentiale sau ca va fi candidatul pentru functia de presedinte, pentru ca e posibil sa fie concentrat mult prea mult pe actul de guvernare in acest moment.

- ”Inchin o ceasca de cafea pentru fiecare dintre voi, cei care mi-ati aratat sustinerea ce m-a mobilizat de-a lungul celor doi ani ca presedinte al autoritatii. Probabil unii dintre voi deja stiti ca am fost nominalizat candidatul Partidului Social Democrat pentru functia de primar al orasului Constanta.…

- Fostul presedinte american Donald Trump se confrunta cu un termen-limita, luni, pentru a depune o cautiune care sa acopere o sentinta civila de 454 de milioane de dolari impotriva sa intr-un proces din statul New York, dupa ce un judecator a constatat ca acesta a supraestimat valoarea activelor sale…

- Prea batrin și inapt sa fie președinte”. Biden glumește despre sanatatea mintala a lui Trump, in cadrul unei cine cu jurnaliști… Apariția lui Biden la cina, in care politicienii și jurnaliștii schimba glume umoristice intr-o atmosfera formala, a fost prima data cind un președinte a participat in persoana…