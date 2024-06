Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, pentru Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, a fost platita suma de 967.338.158,15 lei pentru 629 obiective aflate in executie, iar, pentru Programul National de Dezvoltare Locala, au fost decontate 178.360.912,08 lei pentru 195 de proiecte de investitii, mai arata comunicatul de…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta, in primul sau discurs la o adunare politica in aceasta campanie electorala, ca in primele patru luni ale anului in Romania s-au facut ”investitii si plati” in valoare de 41 de miliarde de lei, echivalentul intregului buget de investitii al tarii din urma cu cativa ani.…

- Premierul Marcel Ciolacu a reiterat ceea ce a declarat si in Qatar si Abu Dhabi si anume ca autostrada Comarnic-Brasov va fi facuta prin parteneriat public-privat, fiind vorba de circa 4-5 miliarde de euro. Seful Executivului a mai spus ca Guvernul va avea o reuniune la Brasov, peste doua saptamani,…

- „Am spus si in Qatar, si la Abu Dhabi si o spun – Comarnic-Brasov se va face in parteneriat public-privat fiindca sunt in jur de 4-5 miliarde de euro si, stim, pe banii atrasi de domnul Grindeanu, nu putem sa-i dimensionam pe toti pentru Comarnic-Brasov. Peste doua saptamani cred ca primii indicatori…

- “Am lansat licitatia pentru proiectare si executie lucrari de electrificare, reabilitare si dublare a liniei CF Constanta – Mangalia (43 kilometri), investitie in valoare maxima estimata de 1,55 miliarde de lei, fara TVA, finantata din fonduri nerambursabile (FEDR), capitolul Proiecte de electrificare…

- „In ultimii ani, cred ca Romania a primit undeva la 12 miliarde de euro pentru infrastructura de transport, ceea ce este cel mai mult vreodata. Deci este o suma foarte mare. Imi place sa constat faptul ca Romania e in pline santiere. Noi le monitorizam pe cele care sunt finantate cu banii nostri”, a…

- „Haideti sa vedem lucrurile realist! Stiti care este costul unor obligatii pe care ni le-am asumat prin decarbonizare pana in 2050? Spune Banca Mondiala: 300 de miliarde de dolari. Asta este pretul pe care Romania trebuie sa-l plateasca sa devina net zero, sa isi atinga tinta de decarbonizare comparativ…