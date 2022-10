Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru bacauanii din Cartierele Republicii, Letea și Izvoare. Locuitorii cartierelor vizate care se afla in cautarea unui loc de munca, pot beneficia de consiliere personalizata, cursuri de calificare certificate național și european, in meseriile: lucrator in comerț, macelar, sau brutar.…

- SCM Bacau cheama, CSM raspunde. Luptele bacauane au un ecou tot mai puternic pe plan național și internațional grație celor doua cluburi. Iar daca SCM a dat anul acesta un triplu medaliat european și mondial la Juniori 1 și Tineret (Denis Mihai), CSM Bacau a aruncat in lupta mai multe generații care…

- La finalul saptamanii trecute a pornit la drum ediția 2022-2023 a Diviziei A la handbal feminin. Sambata, Sala Sporturilor din Bacau a gazduit meciurile celor doua echipe bacauane repartizate in Seria B: CSM și Știința. La debutul absolut pe scena senioarelor, „CSMeoaicele” s-au impus cu 26-24 (14-10)…

- In aceasta seara debuteaza ediția I a Festivalului serilor bacauane, dupa trei ediții ale Serilor diasporei. Organizat de Filarmonica Mihail Jora, sub egida Consiliului Județean, Festivalul se desfașoara in Piața Tricolorului, de vineri pana duminica, de la ora 20.00. Fiesta latino Americana este primul…

- Proiectul educational initiat in 2021 de Scoala Gimnaziala „Alexandru Piru” Margineni, jud. Bacau are o titulatura mai larga: „Alexandru Piru (22 aug. 1917, Margineni, jud. Bacau – 6 nov. 1993, Bucuresti) – Vasile Alecsandri (14 iun. 1818, Bacau – 22 aug. 1890, Mircesti, jud. Iasi)” si doi parteneri…

- Firmele bacauane din industria prelucratoare vor putea solicita ajutoare de stat pentru cheltuieli, inclusiv cu salariile angajaților pe locurile nou create, și echipamente second-hand. Facilitatea apare dupa ce, zilele trecute, a fost publicata Hotararea de Guvern 959/2022, impreuna cu lista codurilor…

- Patru bacauani, trei de la CSM și unul de la SCM reprezinta Romania la Mondialele de cadeți de la Roma Luptele bacauane schimba generațiile, dar nu și obiectivele. Dupa cum nu se modifica nici performanțele, atat la nivel intern, cat mai ales internațional. Ultimul val, cel al cadeților, este unul bacauan…

- Luptatorul CSM Bacau Igor Botez ramane unul dintre competitorii redutabili. La juniori, nivelul sau de varsta, dar, mai nou, și la seniori. Elevul lui Irinel și Mihai Botez (fratele, respectiv tatal sau), a demonstrat-o din plin la Cupa Romaniei pentru seniori de la Targu-Mureș, unde și-a adjudecat…